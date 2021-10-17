KÖYCEĞİZ'DE yerel yayın yapan radyonun vericisini çalan şüpheli yakalandı. Çakmaktepe'de bulunan radyo sahibinin şikayeti üzerine, jandarma ekipleri çalışma başlattı. Bölgedeki kamera kayıtlarının incelenmesi sonrası 48 plakalı bir araç tespit edildi. Olayın şüphelisi R.Ç. Yayla Mahallesi İnişdibi Mevkii'nde yakalandı. Şüpheli hakkında işlem başlatılırken, çalınan radyo vericisi sahibine teslim edildi.
■ ADEM ÜLKER
Radyo vericisi çalan hırsız şaşırttı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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