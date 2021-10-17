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Haberler Muğla Radyo vericisi çalan hırsız şaşırttı

Radyo vericisi çalan hırsız şaşırttı

Radyo vericisi çalan hırsız şaşırttı

17.10.2021

KÖYCEĞİZ'DE yerel yayın yapan radyonun vericisini çalan şüpheli yakalandı. Çakmaktepe'de bulunan radyo sahibinin şikayeti üzerine, jandarma ekipleri çalışma başlattı. Bölgedeki kamera kayıtlarının incelenmesi sonrası 48 plakalı bir araç tespit edildi. Olayın şüphelisi R.Ç. Yayla Mahallesi İnişdibi Mevkii'nde yakalandı. Şüpheli hakkında işlem başlatılırken, çalınan radyo vericisi sahibine teslim edildi.

■ ADEM ÜLKER

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