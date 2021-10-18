  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Fethiye’de yollar göl oldu

Fethiye’de yollar göl oldu

Fethiye’de yollar göl oldu

18.10.2021

MUĞLA Fethiye'de etkili yağış yüzünden ev ve iş yerlerini su bastı, trafikte sürücüler zor anlar yaşadı. Önceki akşam 20.00'de başlayan sağanakta, Cumhuriyet mahallesi, Çarşı ile Dispanser caddelerinde bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Yollarda 50 cm su birikintileri oluştu. Muğla Büyükşehir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri tıkanan rögarları açmak için yoğun çaba sarf etti.

■ MURAT YALÇIN

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fethiye’de yollar göl oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.