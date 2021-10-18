Fethiye’de yollar göl oldu

MUĞLA Fethiye'de etkili yağış yüzünden ev ve iş yerlerini su bastı, trafikte sürücüler zor anlar yaşadı. Önceki akşam 20.00'de başlayan sağanakta, Cumhuriyet mahallesi, Çarşı ile Dispanser caddelerinde bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Yollarda 50 cm su birikintileri oluştu. Muğla Büyükşehir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri tıkanan rögarları açmak için yoğun çaba sarf etti.

■ MURAT YALÇIN