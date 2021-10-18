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Haberler Muğla Yelkenli teknede 26 göçmen yakalandı

Yelkenli teknede 26 göçmen yakalandı

Muğla’nın Fethiye ilçesi açıklarında yelkenli tekne ile Yunanistan adalarına geçme hazırlığında olan 26 düzensiz göçmen yakalandı.

Yelkenli teknede 26 göçmen yakalandı
İHA

18.10.2021, 20:26

Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik ekipleri, gecenin ilk saatlerinde Fethiye ilçesi açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alması üzerine bölgeye bot sevk etti.
Bölgeye sevke dilen Sahil Güvenlik Botu yelkenli tekne içerisindeki 26 düzensiz göçmen yakaladı. Düzensiz göçmenler Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

YUNAN'IN İTTİĞİ GÖÇMENLER KURTARILDI

Öteyandan Balıkesir'de, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 32 düzensiz göçmen karaya çıkartıldı.

Ayvalık ilçesi açıklarında lastik bot içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye ulaştı.

Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 32 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenlerin, Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı Merkezine götürüldüğü öğrenildi.

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