Bodrum laf değil hizmet bekliyor!

Muğla'da her yağmurda yolları sele teslim olan, iş yerleri ve evleri su basan alt yapı sorunlarından dolayı fosseptikleri taşan, su boruları patlayarak yolları çöken Bodrum ilçesinde bir sorun daha gün yüzüne çıktı. İlçenin merkezinde yer alan ve en çok turistin geldiği Cumhuriyet Caddesi üzerindeki Azmakbaşı olarak bilinen bölgede bulunan derenin görüntüleri artık çekilmez bir hal aldı. Her yağmurda taşarak etrafındaki tesislere zarar veren dereye kötü koku ve içindeki atıklardan dolayı pis görüntüler de eklendi. Bodrum'un en kalabalık yeri olan ve yüzlerce turistik mekanın olduğu caddeden geçen derenin görüntüsü ve yayılan kötü koku, esnafı, vatandaşları ve turistleri artık canından bezdirdi.

"BODRUM'A YAKIŞMIYOR"

Derenin geçtiği bölgedeki esnaf, ortaya çıkan kötü kokuyu ve çirkin görüntüyü ilgililere defalarca söylediklerini ama şu ana kadar bir sonuç alamadıklarını dile getirdi. Akan suyun çok pis olduğunu söyleyen vatandaşlar, "Bazı ev veya oteller, atık sularını bu dereye akıtıyor. Kokudan durulmuyor. Bodruma bu görüntüler hiç yakışmıyor" diye konuştular. Derenin yanı başında yerli ve yabancı turistlere hizmet veren yüzlerce esnaf dereden gelen pis kokudan rahatsız olduklarını belirtti.

BAŞKAN ARAS FORUMDA

Bodrum'un CHP'li Belediye Başkanı Ahmet Aras ise, bu kronikleşmiş sorunları çözmek yerine Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Global Turizm Forumu'nda boy gösterdi. Aras, zirvede yaptığı konuşmada adeta ilçe esnafı, halkı ve ilçeye gelen turistlerle dalga geçti. Esnafın dükkanlarının 1 metre ötesinden akan pis suya çözüm bulamayan Aras, "Bodrum olarak asıl amacımız önce yerel işletmeleri korumak ve ayakta tutmak, ardından yerel turizmi, akabinde güvenli seyahat ile ulusal turizmi ve sonrasında tüm dünyadan Bodrum'a direk uçuşlar aracılığı ile uluslararası turizmi yaşatmaktır. Amacımız Bodrum'da turizmi 12 ay boyunca yaşatmaktır" diye konuştu. Aras'ın bu sözlerine vatandaşlardan tepki geldi. Konuşmasını sosyal medya hesabından da paylaşan Aras'a çok sayıda şikayet geldi.

ÇOK SAYIDA TEPKİ GELDİ

Bir vatandaş, "Su faturalarının neden bu kadar yüksek olduğunu, atık su bedeli altında alınan paranın hangi saçma sapan işlerde kullanıldığını da anlatsaydınız" derken, bir başka kullanıcı da, "Sözde sahil işgaline, doğa talanına karşı olduğunuzu ama uygulamada aile işletmenizde üzerinde onlarca masasıyla restoran olarak kullandığınız kocaman iskelenizle sahil işgalcisi olduğunuzu da ekleseydiniz" ifadelerini kullandı.

'YAPTIGINIZ EZIYET YETER ARTIK'

BODRUM'UN içler acısı halini görmezden gelen CHP'li Belediye Başkanı Ahmet Aras'a bir tepki de AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen'den geldi. Konuyla ilgili paylaşım yapan Gökmen, "Bodrum Belediye Başkanı Sayın Ahmet Aras sadece heykel açılışları yaparak, yurtdışında turizm seminerlerine katılarak konuşmalar yapıyor. Bodrum'da ne yaptınız da gururla neyden bahsettiniz? Olmayan sulardan mı, altyapıdan mı, yollardan mı, kanalizasyondan mı yoksa lağım kokan derelerden mi bahsettiniz? Vatandaşımızı ve esnafımızı yıldırdınız artık. Bodrum'a yaptığınız eziyet yeter artık" ifadelerini kullandı.

FERDİ YAVUZ