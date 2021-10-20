Türkiye’nin konuştuğu cinayet! Yeni detaylar ortaya çıktı

Semra Aysal'ın vefatından önce iş başvurusu yaparken ve imam nikahı sırasında attığı ıslak imzalar ile sigorta poliçesindeki imzaların birbirinden farklı olduğu ortaya çıkmıştı. Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi ifadeden kaçmak için 6 kez adres değiştiren sigortacı Rabia Çoban Ertaş hakkında yakalama kararı çıkartmıştı. SABAH'ın telefonla ulaştığı Ertaş, "Ben artık yurt dışında yaşıyorum. Çok yoğun çalışıyorum. Duruşmaya gelemeyeceğim" diye yanıt verdi. Sahte sigorta poliçesi düzenleyen Ertaş'ın yurt dışına kaçtığı anlaşıldı.

İstanbul'da yaşayan 7 aylık hamile 32 yaşındaki muhasebeci Semra Aysal, 18 Haziran 2018'de 40 yaşındaki eşi Hakan Aysal ile birlikte tatile gittiği Kelebekler Vadisi'nde 300 metrelik uçuruma düşerek ölmüştü. Hakan Aysal eşinin fotoğraf çektirirken düştüğünü iddia etmiş, ancak kendisinin öldürdüğü ortaya çıkmıştı.

Eşini 400 bin liralık ferdi kaza sigortasının parasını alabilmek için öldürdüğü iddia edilen Aysal, 21 Kasım 2020'de tutuklanmış ve hakkında tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı. Ölümünden önce eşinin adına 119 bin lira kredi çeken Aysal, cinayetten sadece 2 ay sonra geçtikten sonra çektiği krediyle Türkiye turuna çıkmış, şehir şehir gezmişti. 2.5 yıl süren Türkiye turunun yanı sıra Özbekistan'a gidip lüks otelde konaklamıştı.

Eşinin vefatından 13 gün sonra ilk iş olarak SGK'ya başvuran Aysal, 1 Temmuz 2018'den itibaren 757 lira ölüm aylığı almaya başlamıştı. Hakan Aysal yargılandığı Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'nde ceza alırsa, 2.5 yıl boyunca devletten aldığı maaşı faiziyle geri alacak.

POLİÇEYİ DÜZENLEYEN KADIN 6 KEZ ADRES DEĞİŞTİRDİ



Semra Aysal'ın abisi Naim Yolcu, kardeşinin vefatından önce iş başvurusu yaparken ve imam nikahı sırasında kağıda attığı ıslak imzaları avukatı aracılığıyla Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'ne teslim etti. Islak imzalar ile sigorta poliçesindeki imzaların birbirine benzemediği anlaşılırken, İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından incelenen imzalarla ilgili önümüzdeki günlerde bir rapor hazırlanması bekleniyor.





Ayrıca poliçede bulunan 5 imzanın birbirine benzememesi 400 bin liralık sigorta parası için cinayet işlendiği şüphelerini bir kat daha arttırdı. Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında yakalama kararı çıkartılan sigortacı Rabia Çoban Ertaş'ın ifadeden kaçmak için 6 adres değiştirdiği anlaşıldı.

YURT DIŞINDAYIM, İFADEYE GELEMEYECEĞİM

SABAH'ın telefonla ulaştığı Ertaş, "Ben artık yurt dışında yaşıyorum. Çok yoğun çalışıyorum. Duruşmaya gelemeyeceğim" diye yanıt verdi. Sahte sigorta poliçesi düzenleyen Ertaş'ın yurt dışına kaçtığı anlaşıldı. Mahkemenin şimdi nasıl bir yol izleyeceği merakla bekleniyor.