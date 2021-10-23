  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla 8 kişilik botta 27 kişi! Fethiye açıklarında faciadan dönüldü

8 kişilik botta 27 kişi! Fethiye açıklarında faciadan dönüldü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Yunan adalarına gitmek için denize açıldıkları lastik botun su alması sonucu geri dönen 27 Afganistan uyruklu kaçak göçmen, jandarma tarafından yakalandı. Göçmenlerin, 8 kişilik bota 27 kişi bindikleri belirlendi.

8 kişilik botta 27 kişi! Fethiye açıklarında faciadan dönüldü
DHA

23.10.2021, 14:55

Fethiye'nin Faralya Mahallesi'nden Yunan adalarına geçmek isteyen Afgan 27 göçmen, bugün sabah saatlerinde lastik bot ile denize açıldı.

Botun su alması sonucu göçmenler, tekrar karaya döndü. Kaçak göçmenleri fark eden çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Jandarma, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 27 kaçak göçmeni işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim etti. Kaçak göçmenlerin, 8 kişilik bota 27 kişi bindikleri belirlendi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

8 kişilik botta 27 kişi! Fethiye açıklarında faciadan dönüldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.