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Haberler Muğla Bodrum’daki yangında 10 dönün makilik alan zarar gördü

Bodrum’daki yangında 10 dönün makilik alan zarar gördü

Muğla’nın Bodrum ilçesinde çıkan yangında 10 dönüm otluk ve makilik alan zarar gördü.Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alevleri kontrol altına aldı.

Bodrum’daki yangında 10 dönün makilik alan zarar gördü
İHA

23.10.2021, 14:46 Güncelleme Tarihi: 23.10.2021, 14:57

Edinilen bilgiye göre Gümüşlük Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerindeki otluk ve makilik alanda bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. Kısa sürede büyüyen yangın, geniş bir alana yayıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine yangın yerine Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. 3 itfaiye aracı ve 1 orman aracı ile yangına müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına aldı. Ardından bölgede soğutma çalışması yaptı.



Yangının çıkış sebebinin belirlenebilmesi için çalışma yapıldı.

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