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Haberler Muğla Kazadan sonra 112’yi aramayan muhtar görevden uzaklaştırıldı

Kazadan sonra 112’yi aramayan muhtar görevden uzaklaştırıldı

Kazadan sonra 112’yi aramayan muhtar görevden uzaklaştırıldı

23.10.2021

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 17 yaşındaki Oğuzhan Kemçin, bisikletiyle evine dönerken Mestan Göksal'ın (28) kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Göksal'ın dayısı Muhtar Bayram Güner'in olay anında 112'yi aramamasının ortaya çıkması tepki toplamıştı. Olaydan sonra Muhtar Bayram Güner'in görevinden uzaklaştırıldığı öğrenildi. KAZANIN ardından polisin araştırmasında Mestan Göksal'ın, ağır yaralı Oğuzhan Kemçin'e yardım etmek yerine 500 metre ilerideki dayısı Yeniköy Muhtarı Bayram Güner'in evine gittiği, ikilinin daha sonra yürüyerek olay yerine geldiği belirlendi.



AİLECE YARDIM ETMEMİŞLERDİ
TEKRAR eve dönen dayı ve yeğenin, bu kez aile yakınlarıyla birlikte olay yerine gidip eve geri döndükleri, üçüncü kez olay yerine gittiklerinde ise bölgede devriye gezen polisin kendilerini görmesi üzerine olay ortaya çıkmıştı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü Mestan Göksal, babası Hasan Göksal, annesi Fatma Göksal, anneannesi Fatma Güler ile dayısı Yeniköy Mahalle Muhtarı Bayram Güler hakkında 'Taksirle ölüme neden' olma suçundan dava açıldı.

HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI
MENTEŞE Kaymakamlığı, ölen gencin ailesinin isteği üzerine yapılan inceleme sonucu, Menteşe Kaymakamlığı İlçe İdare Kurulu'nun 19 Ekim tarih ve 18 sayılı kararıyla Bayram Güner'in 21 Ekim tarihinde muhtarlık görevinden uzaklaştırıldığı, ayrıca hakkında görevi ihmal iddiasıyla ilgili 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine göre ön inceleme başlatıldığı ifade edildi.

■ FERDİ YAVUZ

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