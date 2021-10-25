112 ekibi hastayı 500 metre taşıyıp ambulansa ulaştırdı

Haneye aracın ulaşabileceği bir yol olmadığı için evde yaşayan 71 yaşındaki doğuştan sağır ve dilsiz, koah hastası Sabiri Atak ve yüksek tansiyon ve şeker hastası 65 yaşındaki Güllü Atak hastaneye gideceği zaman 500 metrelik yola kadar sedye ile yakınları ve sağlık ekipleri tarafından taşınıyor.

Yörükoğlu Mahallesi Köknar Sokakta Atak ailesinin yol çilesi bir türlü bitmedi. Evlerinin yol sorununun çözülmesi için yapılan tüm başvurulara rağmen sonuç alamayan yaşlı çift yetkililerden yardım bekliyor.





"112 EKİPLERİ HASTAYI 500 METRE SEDYE İLE TAŞIDI"

Son olarak Sabiri Atak'ın rahatsızlanması üzerine bu sabah bölgeye 112 ekipleri sevk edildi. Atak'ın ambulansa sağlık ekipleri tarafından sedye ile taşındığı anlar kameralara yansıdı. Atak'ın yol boyunca öksürdüğü anlar, hasta adamı taşıyan sağlık ekiplerinin çektiği çile görüntülere yansıdı.