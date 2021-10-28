Şerife’ye 16 yıl hapis

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kavga sırasında kocası Vedat Demir'in elinden aldığı bıçakla onu öldüren Şerife Demir, 'kasten öldürme' suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Karar sonrası adliye önünde açıklama yapan Şerife Demir'in annesi Fevziye Aygüneş, "Benim yavrum senelerce şiddet gördü. Gerçek adaleti istiyorum" diye konuştu. Olay, 9 Aralık 2020 günü akşam saatlerinde Bodrum'da meydana geldi.

3 çocuk sahibi aşçı Vedat Demir ile eşi Şerife Demir arasında tartışma çıktı. Vedat Demir, eline meyve bıçağını aldı. Şerife Demir, boğuşma sırasında elinden aldığı bıçakla Vedat Demir'i 22 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan genç kadın tutuklandı.

21 YILLIK ŞİDDETİN İZİ VAR

Şerife Demir'in avukatlarından Funda Ekin, "Verilen kararın, haksız olduğunu düşünüyoruz. Şerife Demir kendisi ve çocuklarının hayatta kalması için, bu olayı gerçekleştirdi. Şerife Demir'in vücudunda burun kırığı, dikiş gibi 21 yılda birikmiş bir sürü şiddet izi var. Özellikle korkuyu yaşamasının nedenlerinin daha iyi anlaşılabileceğini düşünüyorduk. Bu haksız karar için İstinaf Mahkemesi'ne itirazımızı yapacağız" dedi.

FERDİ YAVUZ