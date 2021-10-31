Bodrum’da işbilmezlik patlaması!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ana isale hattında gerçekleşen patlamalar, halkı hem mağdur ediyor hem de tepkilere yol açıyor. İlçede son olarak bomba gibi patlayan isale hattı yüzünden 2 araçta maddi hasar oluşurken yolun ortasında da devasa bir çukur açıldı.

ÖLÜMDEN DÖNÜYORLAR

Bodrum'da araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu yollarda patlayan su boruları nedeniyle bugüne kadar çok sayıda kişinin ölümden döndüğü kazalar yaşandı. Aynı manzaralara sürekli maruz kalan vatandaşlar ise hemen her hafta yaşanan boru patlamalarının artık sona ermesini istiyor. Son olarak dün ilçenin Ortakent Yahşi Mahallesi'nde meydana geldi.

Ana su hattı bomba gibi patladı, o anlar kameraya yansıdı

İlçenin ortasında bomba gibi patlayan su borusu nedeniyle cadde üzerinde bulunan bir otomobil, suyun etkisiyle kaldırıma çıkarak duvara çarparken başka bir araçta da hasar oluştu. Patlama sırasında çevrede bulunan vatandaşlar da büyük korku ve panik yaşadı.

ASFALT YERİNDEN SÖKÜLDÜ

Asfaltın söküldüğü su patlamasının bildirilmesi üzerine bölgeye belediye ekipleri sevk edildi. Oluşan su birikintilerinin bir kısmı denize karıştı. Ekiplerce su tahliyesi yapılırken, yolun bir bölümü kapatıldı. Bölgede yaşayan Meral Kılıç, "Her gün bu yoldan geçiyoruz. Daha önce de bir kez daha yine böyle oldu ve bir araç hasar aldı" dedi. Yolun ortasında oluşan derin çukur belediye ekiplerince kapatıldı.

FERDİ YAVUZ