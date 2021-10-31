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Haberler Muğla Yabancılardan plajlarda temizlik! İzmaritlerle ‘çöp atma’ yazdılar

Yabancılardan plajlarda temizlik! İzmaritlerle ‘çöp atma’ yazdılar

Turizmin gözde merkezlerinden Fethiye’de, yerleşik yaşayan yabancıların çevre temizliği seferberliği sürüyor. Çevre grubu oluşturan gönüllüler, cennet koyları, denizleri ve plajları temizledi. İzmaritlerle plaja ‘çöp atma’ yazdı.

Yabancılardan plajlarda temizlik! İzmaritlerle ‘çöp atma’ yazdılar
SABAH

31.10.2021, 15:32 Güncelleme Tarihi: 31.10.2021, 15:36

Tatil cenneti Fethiye'de yerleşik yaşayan yabancılar gruplar halinde, çevre temizliği yaptı. Temiz bir çevre için sosyal medyada Keep Fethiye Clean adıyla grup oluşturan gönüllüler, grubunu giderek genişletti.

Yöre halkı ve belediye ekipleriyle koordineli bir şekilde, doğa harikası bölgeyi temizlemeye başladı. Kimi zaman ormanlık alanlarda çöp topladı, kimi zaman denize açıldı. Tekneleriyle cennet koyları temizledi. Gönüllüler, ağlarını çöp toplamak için attı. Gönüllüler, Darboğaz Koyu ve Deve Plajında temizlik yaptı.

Plajlara plastik atık ve izmaritlerin atılmasından yakındı. Toplanan çöpler arasında ise izmaritin yoğun olması dikkat çekti. İzmaritlerle 'çöp atma' yazdılar. Topladıkları çöpleri teknelere doldurup, çöplüğe attı.

Denizden plastik atıkları toplayan gönüllüler, bölgenin doğa harikası bir güzelliğe sahip olduğunu ifade etti. Faaliyetlerini sosyal medyadan paylaşan gönüllüler, "Doğa harikası bölgenin temiz olması için elimizden geleni yapıyoruz. Mahalle halkı, muhtar ve belediye ekipleriyle yardımlaşarak, denizleri ve ormanları temizliyoruz. Turizm açısından zengin olan bölgenin böyle kirletilmesi bizleri hayal kırıklığına uğrattı. Fakat, bizler de grubumuzu giderek genişlettik. İşbirliği yaparak temizleme alanımızı genişletiyoruz. Temiz bir doğa için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

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