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Haberler Muğla Takla atan araçtaki genç hayatını kaybetti

Takla atan araçtaki genç hayatını kaybetti

Takla atan araçtaki genç hayatını kaybetti

2.11.2021

MUĞLA Milas'ta, 24 yaşındaki Mehmet Çelik'in kullandığı otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Çelik olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza, Milas'ın Ovakışlacık köyünde meydana geldi. Mehmet Çelik'in kullandığı 48 LH 940 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 ve jandarma ekipleri sevkedildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çelik'in hayatını kaybettiği belirlendi.

■ VOLKAN YILDIZ

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