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Haberler Muğla Hız tutkusu sonu oldu

Hız tutkusu sonu oldu

Hız tutkusu sonu oldu

5.11.2021

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir yayaya çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza, önceki akşam Konacık Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Gürcistan uyruklu Nino Chkreulı (26) motosikleti ile 56 yaşındaki Saadet Yazıcı'ya çarptı.

Motosikletten fırladıktan sonra asfaltta 100 metre sürüklenen Chkreulı, hayatını kaybetti. Yolun karşısına geçmek isteyen Saadet Yazıcı ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Yahşi'de dövme stüdyosu bulunan Nino Chkreulı'nin evine gitmek için yola çıktığı ve kaza sırasında 48 ADS 439 plakalı motosikletiyle aşırı hız yaptığı öğrenildi. Ağır yaralı olarak alındığı ambulansta kalp masajı yapılan genç kadın, Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

■ ADEM ÜLKER

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