Şampiyon boğa hastanelik etti

Boğa güreşlerinin şampiyonu olan Şehli isimli 900 kiloluk boğa antrenmanda kızınca, ustasını hastanelik etti. Yaralanarak hastaneye kaldırılan boğa güreşi ustası Ali Can "Bunca yıl boğa güreştirir, yetiştiririm ilk kez başıma böyle bir şey geldi. Ölümden döndüm ama boğama kızgın değilim, onu böyle güreşsin diye yetiştiriyoruz, boşuna usta olunmuyor ama ustalığın sonu hastanede bitti" diye konuştu.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Yeniköy'de yaşayan çiftçi ve boğa güreşleri ustası 56 yaşındaki Ali Can son bir yıldır katıldığı Boğa güreşlerinde hep şampiyon olan ve ödüller alan 3 yaşında ve 900 kilogram ağırlığındaki Şehli isimli boğasının saldırısına uğradı.

Son olarak Milas Ören Boğa Güreşleri'nde şampiyon olan boğasına antrenman yaptırırken saldırıya uğrayan Ali Can dakikalarca yerlerde sürüklendi. 4 yardımcısı Can'ı boğanın altından güçlükle kurtarabildi. Çağrılan ambulans ile Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan Ali Can'ın yapılan muayenesinde kaburgalarında kırıklar ve iç kanama tespit edildi.

FERDİ YAVUZ