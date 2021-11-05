Yeni Asır’ın Bill Gates haberi dünya basınında

İLK kez Yeni Asır'ın duyurduğu, Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in Türkiye'den büyük bir arazi baktığına dair haber, ABD medyasında da ses getirdi. New York Post, Amerikalı milyarderin büyük bir arsa baktığını duyurdu ve "Gates Türkiye'de toprak ağası olacak" diye yazdı.

Bir süredir lüks teknesiyle Türkiye'de tatil yapan Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in ziyaretinin asıl amacının tatil değil 3 bin dönümlük arazi aradığını ilk kez Yeni Asır ortaya çıkarmıştı.

İskoçya'daki Birleşmiş Milletler iklim zirvesine katılmadan önce Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ile Muğla'ya gelen Gates'le ilgili haberin ardından New York Post gazetesi, "Türkiye'de büyük bir sürdürülebilir çiftlik oluşturmak istiyor. Gates Türkiye'de toprak ağası olacak" bilgisini okuyucularına duyurdu.

4 AYDA İKİNCİ ZİYARET

HABERLERDE Gates'in koy ve körfezleri gezmeye Bodrum'dan başladığı, geçen hafta perşembe günü doğum gününü kutladığı ve İzmir'de Efes antik kentine gittiği gibi detaylar da yer aldı. Ayrıca Gates'in dört ay içinde ikinci kez Türkiye'yi ziyaret ettiği de vurgulandı.

Yeni Asır, 2 Kasım'da, "Bill Gates, Ege'de 3 milyon metrekarelik arazi arıyor. Yatırım için sahil sahil geziyor" başlığıyla milyarder işadamının asıl amacını kamuoyuna duyurmuş, haber büyük yankı uyandırmıştı.

Twitter adresinden paylaşım yapan Gates'in, "Küçük ölçekli çiftçiler iklim değişikliğine uyum sağlayamazlarsa, açlık ve yoksulluğa karşı küresel savaşı kaybedeceğiz" şeklindeki ifadeleri de, girişimlerini doğrular nitelikte.

ADEM ÜLKER