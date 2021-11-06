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Haberler Muğla Bodrumluları şaşırtan sis! Görüş mesafesi düştü

Bodrumluları şaşırtan sis! Görüş mesafesi düştü

Muğla’nın Bodrum ilçesinde etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü. Sisli havaya çok alışık olmayan Bodrumlular, kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

Bodrumluları şaşırtan sis! Görüş mesafesi düştü
İHA

06.11.2021, 14:16

Yurdun birçok bölgesinde etkili olan sis, Bodrum'da da etkisini gösterdi. Özellikle ilçenin kuzey mahallelerindeki sis nedeniyle görüş mesafesi oldukça düştü. Trafikte seyreden araçlar da zaman zaman sis nedeniyle yavaş ilerledi. Güllük Körfezi üzerindeki sis nedeniyle balıkçı tekneleri dikkatle ilerledi.
Sisli havaya çok alışık olmayan Bodrumlular, sabah gördükleri manzara karşısında kısa süreli şaşkınlık yaşadı.



Can Gümüş isimli amatör balıkçı, yaptığı açıklamada "Balık avlamaya çıkmıştım. İnanılmaz bir sis var. Ben 32 yıldır burada yaşıyorum. Çocukluğumdan beri burada böyle sis görmedim. Yolu da baya kapatmıştı sis. Hatta 1-2 saat önce daha fazla vardı. Tekneler birbirini görmeyecek gibiydi. Ama şu an biraz açıldı." diye konuştu.



Sis, öğle saatlerine doğru etkisini kaybetti.

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