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Muğla'da imara aykırı yapıların yıkımı sürüyor

Muğla'nın Menteşe ilçesinde imara aykırı yapıların yıkımı devam ediyor. Ekipler, Özel Çevre Koruma Alanı sınırları içerisinde yer alan Akbük Koyu ile Kıran, Sarnıç ve Kuyucak Mahallelerinde imara aykırı ve mahkeme süreci tamamlanmış kaçak yapıların yıkım işlemini yaptı. Bölgede bazı vatandaşların kaçak olan yapıları kendilerinin yıktığı görüldü.

Muğla’da imara aykırı yapıların yıkımı sürüyor
İHA

08.11.2021, 18:10 Güncelleme Tarihi: 08.11.2021, 18:15

Menteşe Belediyesi İmar Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde yıkım kararı bulunan binaların yıkımı için iş makineleri ile Akbük koyuna gitti.

Menteşe İlçe Jandarma ve komando ekiplerinin güvenlik için önlem aldığı yıkımı yapılacak yapıların sahipleri, belediye ekiplerine yıkımı kendilerinin yapacağını bildirmesi üzerine ilk gün Menteşe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yıkım yapmadı.

Menteşe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yıkım için daha önce belirlenen adreslere gitti.

Yapı sahiplerinin imara aykırı yapıların yıkımını kendilerinin yapacağını belirtmesi üzerine yapı sahiplerine süre verildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından tespit edilen kaçak ve imara aykırı yapıların yıkımı için 81 il valiliğine gönderilen genelge sonrası, Menteşe Belediyesinin sorumluluk alanında 6'ncı etap yıkım çalışması kapsamında idari ve yargı süreci tamamlanan, ayrıca almış oldukları 'yapı kayıt belgeleri' iptal edilen, Kıran, Sarnıç ve Kuyucak Mahallesi sınırındaki sahillerde başta olmak üzere muhtelif mahallelerde 70 adet kaçak yapının yıkımı yapılacak.

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