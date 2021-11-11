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Haberler Muğla Sahile yaklaşan köpek balıkları böyle görüntülendi

Sahile yaklaşan köpek balıkları böyle görüntülendi

Muğla’nın Ortaca ilçesi Sarıgerme sahilinde kıyıya çok yakın mesafeye gelen köpekbalıkları şaşkınlık oluşturdu. Çok sayıda köpek balığının sahile yakın bölgede avlanışını vatandaşlar cep telefonu ile görüntüledi.

Sahile yaklaşan köpek balıkları böyle görüntülendi
İHA

11.11.2021, 17:35 Güncelleme Tarihi: 11.11.2021, 17:36

Muğla'nın Ortaca ilçesi Sarıgerme sahilinde köpek balıkları kıyıya yaklaştı. Kıyıya 3-4 metre mesafeye kadar yaklaşan 5-6 civarında köpek balığının avlanışını kıyıdaki vatandaşlar cep telefonu ile görüntüledi.

Köpek balıklarını görüntüleyen Servet Şimşek, "Daha önce açıkta görüyorduk, ancak kıyıya bu kadar yakın ilk kez gördüm" dedi.



Bölgede dalgıçlık yapan vatandaşlarda sahilden çok daha açık mesafede camgöz ve kum türü köpek balıkları gördüklerini ancak bu kadar kıyıya yaklaşmadıklarını, gördükleri köpek balıklarının da insanlardan kaçtığını söylediler. Bölgede dalgıçlık yapan vatandaşlarda köpek balıklarının boylarının 3 metreye yaklaştığını iddia etti.



Sürüyü takip ederek kıyıya kadar geldikleri tahmin edilen köpek balıkları bölgede şaşkınlık oluşturdu.

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