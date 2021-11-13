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Haberler Muğla Atatürk’ün akrabasından ‘fark’ eleştirisi

Atatürk’ün akrabasından ‘fark’ eleştirisi

Atatürk’ün akrabasından ‘fark’ eleştirisi

13.11.2021

Bodrum'da düzenlenen bir söyleşiye katılan Atatürk'ün akrabası akademisyen yazar Selin Söğütlügil, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu parti ile şimdiki CHP arasında çok bariz farklar olduğunu söyledi. Atatürk'ün amcası Kırmızı Hafız Mehmet Emin Efendi'nin torunu, Hayreddin Oytun Söğütlügil'in kızı akademisyen yazar Selin Söğütlügil, "Atatürk'ün kurduğu Halk Partisi'nin o dönem gerçekleştirdiği temel ilkeler, inkılaplar, taviz ve ödün verilemeyecek bir takım değerler üzerinde, şu anki CHP'nin uygulamalarıyla korozyonlar olduğunu görüyorum maalesef" dedi.

■ FERDİ YAVUZ

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