Haberler Muğla Dalaman tarım fuarına ev sahipliği yapacak

Dalaman tarım fuarına ev sahipliği yapacak

Muğla'nın Dalaman ilçesinde yapılması planlanan Tarım, Hayvancılık, Gıda ve Arıcılık Fuarı için toplantı düzenlendi. Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta, tarım fuarlarının, çiftçilerin yeni teknolojiler ve ürünlerle tanışması açısından önemli olduğunu söyledi.