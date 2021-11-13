  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Dalaman tarım fuarına ev sahipliği yapacak

Dalaman tarım fuarına ev sahipliği yapacak

Muğla'nın Dalaman ilçesinde yapılması planlanan Tarım, Hayvancılık, Gıda ve Arıcılık Fuarı için toplantı düzenlendi. Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta, tarım fuarlarının, çiftçilerin yeni teknolojiler ve ürünlerle tanışması açısından önemli olduğunu söyledi.

Dalaman tarım fuarına ev sahipliği yapacak
İHA

13.11.2021, 18:22

Dalaman Belediye Başkanlığı binasında düzenlenen toplantıda Şubat 2022'de yapılması planlanan Tarım, Hayvancılık, Gıda ve Arıcılık Fuarı'nın tanıtımı yapıldı. Fuarı düzenleyen organizatörler, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Toplantıya; Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta, Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş, Dalaman Tarım İşletmesi Müdürü Adem Kalaycı, Dalaman Ziraat Odası Başkanı Tevfik Tayfun Tuncay, Ortaca Ziraat Odası Başkanı Salim Çöllü ve fuar yetkilileri katıldı.
Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta, tarım fuarlarının, çiftçilerin yeni teknolojiler ve ürünlerle tanışması açısından önemli olduğunu söyledi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Dalaman tarım fuarına ev sahipliği yapacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.