Kedinin imdadına itfaiye yetişti

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde merdiven boşluğuna sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı. Çarşı Mahallesi Terzi İbrahim Özkeskin Meydanı'ndaki bir binanın duvarı ile merdiven boşluğu arasına yavru kedi sıkıştı. Sıkıştığı yerden kurtulamayan kedinin miyavlamasını duyan vatandaşlar, hayvanı kendi imkanları ile kurtaramayınca itfaiyeden bölgeye gelen Bodrum İtfaiye Grup Amirliği görevlileri, kediyi mahsur kaldığı yerden kurtardı.

■ FERDİ YAVUZ