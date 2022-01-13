Oğuzhan’ı öldüren alkollü sürücüye 6 yıl

MUĞLA'DA 17 yaşındaki Oğuzhan Kemçin'in evine dönerken bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmesi ile ilgili davada karar çıktı. Kemçin'e çarpan Mestan Göksal, 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kemçin ailesinin avukatı Sercan Avcı, Göksal'a verilen hapis cezasını yeterli bulmadıklarını ve İstinaf Mahkemesi'ne başvuracaklarını söyledi. Muğla'nın Menteşe ilçesinde 7 Temmuz 2021 tarihinde alkollü sürücü Mestan Göksal'ın çarptığı bisikletli Oğuzhan Kemçin yaşamını yitirmiş, Göksal'ın, ailesi ve muhtar akrabası ile birlikte 3 kez olay yerine git gel yaptığı halde 112'yi aramadığı ortaya çıkmıştı.FERDİ YAVUZ