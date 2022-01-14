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Haberler Muğla Muğla’da tefecilik operasyonu: 11 gözaltı

Muğla’da tefecilik operasyonu: 11 gözaltı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Muğla’nın Menteşe, Bodrum, Fethiye, Ortaca, Marmaris ve Milas ilçelerinde tefecilik operasyonu düzenlendi.

İHA

14.01.2022, 17:25

Muğla’da tefecilik operasyonu: 11 gözaltı

Menteşe, Bodrum, Fethiye, Ortaca, Marmaris ve Milas ilçelerinde "Tefecilik" suçuna yönelik yürütülen projeli çalışmalar tamamlanarak yapılan eş zamanlı operasyonda tefecilik suçunu işledikleri ileri sürülen 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.



Operasyonlarda ev ve işyerlerinde yapılan aramada 69 adet senet, 48 adet çek fotokopisi, 2 adet icra dekontu, 14 adet boş senet, borçlandırılmış mağdurların isimlerinin yazılı olduğu ajanda ve birçok mağdurun isimlerinin bulunduğu not defterleri ve çeteleler ele geçirildi.



Tefecilik yapmak suçundan yakalanarak gözaltına alınan 11 şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilecek.

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