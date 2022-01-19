Bodrum’da panik anları! Tarihi sarnıç büyük gürültüyle çöktü

Ortakent Mahallesi Düzalan Caddesi mevkiinde bulunan tarihi sarnıç henüz belirlenemeyen nedenden dolayı büyük bir gürültüyle çöktü. Bölgedeki vatandaşlar panikle sokağa çıktı. İhbar üzerine bölgeye zabıta ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce sarnıcın bulunduğu bölge şeritle kapatılırken çevre güvenliği alındı. Çökmenin etkisiyle bir evin bahçesi sarnıcın duvar parçalarıyla doldu. Belediye ekiplerince sarnıcın çökmesiyle ilgili inceleme başlatıldı. Yarımada genelinde yaklaşık 500 su sarnıcının olduğu belirtildi. Yıkılan sarnıcın ise 100 yıllık olduğu kaydedildi.

'DEPREM OLDU SANDIK'

Çevre sakinlerinden motosiklet tamircisi Hüseyin Ürgen, "Burada çalışırken bir anda öyle bir ses geldi ki, kendimiz bile şaşırdık deprem oldu sandık. Bir an da kendimizi yere attık, sonra bu bölgeye geldik ve sarnıcın çöktüğünü gördük. Hatta göçmeler ara sıra devam ediyor. Buranın koruma altına alınması gerekiyor çünkü tarihi yapılardan bir tanesiydi. Böyle olmasına çok üzüldük" dedi.

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