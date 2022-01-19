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Haberler Muğla Muğla'da vahşet! Koyunlarını ölü görünce köpekleri kafalarından vurarak öldürdü

Muğla'da vahşet! Koyunlarını ölü görünce köpekleri kafalarından vurarak öldürdü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen kan donduran olayda 10'dan fazla koyununu ölü halde bulan çoban, bölgede bulunan 2 köpeği tüfekle vurarak öldürdü.

İHA

19.01.2022, 10:47

Muğla’da vahşet! Koyunlarını ölü görünce köpekleri kafalarından vurarak öldürdü

Edinilen bilgiye göre, Yalıkavak Mahallesi'nde bahçedeki ağılında çok sayıda koyunu bulunan E.G., ağıla geldiğinde 10'dan fazla koyununu parçalanmış halde buldu. Telef olan koyunlarını görünce çılgına dönen E.G., bölgede bulunan 2 köpeği fark etti.

E.G., tüfekle defalarca ateş ettiği 2 köpeği kafasından vurarak öldürdü. İhbar üzerine Bodrum Belediyesi ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Şahsın silahına el konulup ifadesi alındı. Köpeklerin cansız bedenleri ise Bodrum Belediyesi görevlileri tarafından alınıp barınağa götürüldü. Köpeklerin koyunlara saldıran hayvanlar olup olmadığı bilinmezken, otopsiye götürülebileceği öğrenildi.

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