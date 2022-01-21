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Haberler Muğla “İyi bir ceza avukatı arıyoruz”

“İyi bir ceza avukatı arıyoruz”

21.1.2022

“İyi bir ceza avukatı arıyoruz”
MUĞLA'NIN Marmaris ilçesinde, 17 Ocak'ta istiflediği mangal kömürü çuvallarını kaldırmasını isteyen zabıta ekiplerine kızıp, üzerine benzin dökerek kendisini ateşe vererek hayatını kaybeden Süleyman Ekici'nin (63) çocukları olayın sorumlularına dava açmaya hazırlanıyor. Süleyman Ekici'nin oğlu Nuri Ekici "Kız kardeşim devlet memuru, en son babam için kredi çekti, kömürlerimizi aldık ve hepimiz çok büyük zorluklarla bugünlere geldik. Şimdi babam gitti. Bu olayın kapanmaması için çok iyi bir ceza avukatı arıyorum. Marmaris Belediyesi yetkilileri ve arsa sahibi hakkında dava açacağım. Bu işin peşini bırakmam, hukuken ne gerekiyorsa yapacağım" dedi.