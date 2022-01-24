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Muğla'nın bazı yolları kar yüzünden kapandı

Muğla'nın Marmaris, Datça, Bodrum ve Fethiye ilçelerinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı mahallelerin yolları kapandı.