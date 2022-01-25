Pınar’ı diri diri yakan katile ağır ceza istendi

MUĞLA'DA üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in (27), evli sevgilisi Cemal Metin Avcı tarafından vahşice öldürülmesiyle ilgili davanın 9. duruşmasında; Avcı (32), annesi ve babasının da aralarında bulunduğu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi. Muğla 3. Ağır Ceza'daki davaya tutuklu Cemal Metin Avcı, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemleri ile katılırken, tutuksuz sanıklar Mertcan Avcı, Şükrü Gökhan Orhan, Selim Avcı, Eda Karagül ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Rahatsız olan Ayten Avcı ise duruşmaya katılmadı. Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Üst Kurulu'nca gönderilen raporda ise heyetin kapsamlı incelemesinde, Pınar Gültekin'in yaşadığı sırada alevlere maruz kalarak öldüğünü belirlediği ortaya çıktı.

Gültekin, 16 Temmuz 2020'de kaybolmuş 5 gün sonra gözaltına alınan eski sevgilisi Avcı, çıkan kavgada Gültekin'i boğarak öldürdüğünü, cesedini bağ evindeki varile koyup yaktığını ve üzerine beton döktüğünü itiraf etmişti. Ancak savcı esasa ilişkin mütalasında, Gültekin'in hayattayken yangına maruz kaldığının oybirliğiyle kabul edildiğini belirtti ve Cemal Metin Avcı'nın canavarca hisle öldürmekten cezalandırılmasını talep etti. Mertcan Avcı, Eda Karagün, Şükrü Gökhan Orhan, Ayten ve Selim Avcı'nın da suç delillerini gizlemek ve yok etmekten cezalandırılması talep edildi. Duruşma 14 Şubat tarihine ertelendi.

FERDİ YAVUZ