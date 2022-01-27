Ölen Gamze’nin annesi gelinini suçladı

Muğla Bodrum'da üç gün önce ailesinin yatağında ölü bulduğunu iddia ettikleri 17 yaşındaki Gamze Sakallıoğlu'nun boynunun kırılmış olduğu anlaşılınca, genç kızın annesi Turcen ve babası Mehmet Halil Sakallıoğlu gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Adliye girişinde açıklama yapan anne Turcen Sakallıoğlu, "Hakkımın aranmasını istiyorum. Hiçbir suçum yok. Yatağında ölü buldum. Öldürmüşler çocuğumu. Gelinimden ve anasından şüpheleniyorum" dedi.

ŞÜPHE UYANDIRMIŞTI

Herhangi bir sağlık sorunu olmadığı ifade edilen Gamze Sakallıoğlu'nun ilk anda boynundaki izler dikkat çekmiş, ardından cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılan genç kızın kesin ölüm sebebinin boynunun kırılması olduğu ortaya çıkmıştı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) görevlileri tarafından evde yapılan incelemede ise olay şüpheli olarak değerlendirildi.

ÇELİŞKİLİ İFADELER VERDİ

Adli Tıp raporunun çıkmasının ardından harekete geçen jandarma dedektifleri, Gamze'nin ölümüyle ilgili anne Turcen ve babası Mehmet Halil Sakallıoğlu'nu gözaltına aldı. Çelişkili ifadelerde bulunan anne ve baba, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bodrum Adliyesi'ne sevk edildi.

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GAMZE'NIN annesi Turcen Sakallıoğlu ise dün getirildikleri adliye girişinde dikkat çeken açıklamalar yaptı. Anne, "Hakkımın aranmasını istiyorum. Hiçbir suçum yok. Hiç bilmiyorum, yatağında ölü buldum. Öldürmüşler çocuğumu. Birileri öldürmüş çocuğumu. Nazlı veya şeyden şüpheleniyorum. Gelinimden şüpheleniyorum. Anasından şüpheleniyorum. Başkası da olabilir" dedi. Ö

AYRICA Gamze'nin cenazesinin hala Belediye Cenaze Hizmetleri Birimi'nde olduğunu, henüz yakınları tarafından alınmadığı öğrenildi.

FERDİ YAVUZ