Boynu kırılan Gamze’nin anne ve babası tutuklandı

MUĞLA Bodrum'da 4 gün önce evinde ölü bulunan Gamze Sakallıoğlu'nun (17) babası Mehmet Halil Sakallıoğlu (53) ve annesi Turcen Sakallıoğlu (45) tutuklandı. Mazı köyünde yaşayan 17 yaşındaki lise öğrencisi Gamze Sakallıoğlu, 24 Ocak'ta sabah saatlerinde yatağında ölü bulundu.

Yapılan otopside genç kızın boynunun kırıldığı tespit edilince gözaltına alınan annesi Turcen ve babası Mehmet Halil Sakallıoğlu işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Anne Turcen Sakallıoğlu adliyeye çıkarılırken, "Kızım nasıl öldü hiçbir fikrim yok. Ben yatağında ölü buldum. Gelinimden ve annesinden şüpheleniyorum" dedi. Ancak hakim karşısına çıkarılan Sakallıoğlu çifti tutuklandı.

Gamze'nin günlerdir bekletilen cenazesi de, Mazı'daki Çamlıca Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ablası Fatma Köse kardeşinin mezarını süsledi, kırmızı tülbent bağladı. Aşçılık bölümü 2. sınıfta okuyan Gamze'nin, Mumcular köyündeki bir restoranda staj yaptığı öğrenildi. ■ ADEM ÜLKER