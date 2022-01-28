Sibirya değil Muğla: Türkiye’nin ılıman şehri bile buz kesti

Türkiye'nin en ılıman şehirlerinden biri olan Muğla bu yıl son yılların en soğuk kışını yaşıyor. Muğla'ya bağlı Kavaklıdere ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası, şehirde doyumsuz bir görüntü oluşturdu. Göktepe'de kar kalınlığı yer yer 1 metreyi bulurken, aşırı soğuk ve kar nedeniyle yaylada yaşayanların tamamı şehre indi.





BALCIOĞLU AİLESİNİN İMDADINA DRONE PİLOTU YETİŞTİ

Kar yağışı sonrası bölgede oluşan manzarayı görüntülemek amacıyla zirveye çıkan drone pilotu Taner Genel, Kavaklıdere Kaynaş Yaylası'nda yaşayan Balcıoğlu ailesinin de imdadına koştu.

Kar bastırınca acil olarak yayla evlerini terk etmek zorunda kalan Balcıoğlu ailesini özel donanımlı aracıyla alan Taner Genel, bir yandan yaylada kalan ailelere yardım edip diğer yandan da Sibirya'ya dönen bölgenin görüntülerini kaydetti.

Göktepe ve Kavaklıdere'nin seyrine doyum olmaz karlı görüntüleri objektiflere bu şekilde yansıdı.

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