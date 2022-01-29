Marmaris Belediyesi bu fotoğrafın hesabını verecek

Muğla'nın Marmaris ilçesi Beldibi Mahallesi'nde geçtiğimiz haftalarda zabıtaya kızıp kendini yakan ve hastanede hayatını kaybeden mangal kömürcüsü Süleyman Ekici'nin oğlu Nuri Ekici, babasının ölümüyle ilgili ihmal sonucu taksirle adam öldürmek suçlamaları sebebiyle Marmaris Belediyesi'ne karşı dava açtı. Ekici, "Babamın ölümünden sorumlu olan zabıtalar, o zabıtalara emir verenler ve arsa sahibi hakkında suç duyurusunda bulunarak dava açtım" dedi. Babasının asla kendi canına kıyacak bir insan olmadığını belirten Nuri Ekici, "Sorumlusu kimse hesap verecek. Tabii hiçbir ceza babamı geri getirmeyecek, başka canlar yanmasın" dedi.

YENİ DELİLLER VAR

Ailenin avukatı Eren Mert "Sürecin en başından bu yana takip ediyorduk, çok acı ve çok üzücü bir durum. İhmal sonucu taksirle adam öldürmek suçlamalarından davamızı belediyeye karşı açtık. Yargı sürecinin başlamasını bekliyoruz" diye konuştu. Mert, iddialarını destekleyen delillerinin her gün ortaya çıktığını ve bunları ilerleyen süreçte paylaşacaklarını belirtti.

■ FERDİ YAVUZ