Aytü, ölen babası için Yunanistan’a dava açtı

Muğla Bodrum'da garsonluk yaparak okuyan 20 yaşındaki İzmir Karşıyakalı Aytü Bilici, 11 yıl önce Yunanistan'da öldürüldüğünü öğrendiği babası Doğan Bilici için Yunanistan hükümetine karşı 105 bin Euro'luk tazminat davası açmak istedi. Bilici'nin bu talebini kabul eden Bodrum Mahkemesi davayı açtı.

ARTIK SESİNİ DUYURDU

Sesini duyurabildiği için çok sevinen Bilici, avukatı aracılığıyla hem babasının cenazesini istedi hem de Yunan hükümetinin AB ülkelerine deşifre edilmesinin gerektiğini belirtti. Avukatı Varol Turbay ise 105 bin Euro tazminat için mahkemenin gerekli tercümeleri yaptığını ve Yunanistan Ankara Büyükelçiliği'ne yolladığını belirtti.

EVDEKİ EVRAKLARI BULDU

Üniversiteli Aytü Bilici, babasının 2011'de Yunanistan'da işlediği bir suçtan dolayı hapisteyken rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede kazakla boğularak öldürüldüğünü, annesinin ikinci evliliğini yaptığı evde bulduğu evraklardan öğrendi. Babası Doğan Bilici'nin sekiz yıl hapis cezası aldığı dönemde bir mahkum tarafından öldürüldüğünü öğrenen kızı, hem onun Yunanistan'daki kimsesizler mezarlığından Türkiye'ye getirilmesi için hem de hapishanede öldürülmesinden dolayı, Yunan hükümetine 105 Euro'luk tazminat davası açmak istedi. Ancak istediği tazminat miktarı 100 bin liraya yakın olduğu için harç gerekliydi. Genç kız avukatı aracılığıyla adli yardım için Adalet Bakanlığı'na başvurdu. Dosyayı inceleyen Bodrum Mahkemesi genç kızı haklı bularak adli yardım taleplerini kabul etti.

BÜYÜKELÇİLİĞE YAZI GİTTİ

Bodrum Mahkemesi, kararın ardından gerekli tercüme ve çeviriler yapıldıktan sonra genç kızın tazminat talebini Yunanistan Ankara Büyükelçiliği'ne gönderdi. Babası için hukuk savaşı veren Aytü Bilici, Yunan Adalet Bakanlığı'na, hapishanede babasının can güvenliğini korumadığı için 100 bin Euro'luk ve 11 yıldır babalıktan yoksun kaldığı için 5 bin euroluk manevi tazminat davasını yasal olarak başlatmış oldu.

FATİH ŞENDİL