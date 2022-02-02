Sağlık kontrolü sırası beklerken kalbine yenildi

MUĞLA Büyükşehir Belediyesi'nde görevli Çetin Üstündağ, dün öğle saatlerinde rutin sağlık kontrolü için Milas Devlet Hastanesi'ne gitti. Sağlık kontrolü için sıranın kendisini gelmesini beklerken aniden fenalaşan 20 yıllık belediye personeli Üstündağ, hemşire ve doktorların anında yaptığı müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Eski Muğla Milletvekili Akın Üstündağ, kuzeni Çetin Üstündağ'ın vefatından duyduğu üzüntüyü, "Acı bir haberle yıkıldık bugün. Mekanın cennet olsun güzel yürekli insan" şeklinde ifade etti. ■ ADEM ÜLKER

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