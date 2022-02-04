Başkan Toksöz’den çevreci kampanyaya tam destek

MUĞLA'NIN Yatağan ilçesinin AK Partili Belediye Başkanı Mustafa Toksöz, CHP'li Menteşe Belediyesi'nin ruhsat verdiği çimento fabrikasına yönelik düzenlenen imza kampanyasına destek verdi. Menteşe'nin Bayır, Yatağan'ın Deştin mahalleleri sınırında kurulması planlanan çimento fabrikasına yönelik, Deştin Çevre Platformu, Muğla Çevre Platformu ve Bayır Çevre Komitesi tarafından Yatağan Pazar Yeri girişinde imza kampanyası düzenlendi.

Göreve geldikleri 2019 yılından itibaren sözkonusu çimento fabrikası projesine karşı çıktıklarını belirten Toksöz, "Büyükşehir Belediye Meclisi ve diğer mecralardaki oylamalarda ret oyu verdik. Çok ciddi bir imza sayısıyla birlikte ÇED'e itiraz olarak gönderdik" dedi. Toksöz, çimento fabrikasının kurulmaması için çevreci grupların düzenlediği eylemleri desteklemeye devam edeceklerini, gerekirse mahkeme noktasında da müdahil olacaklarını söyledi. ■ ADEM ÜLKER