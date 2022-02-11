90 bine ağladı 100 bini kurtardı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, ATM'den havale ile telefon dolandırıcılarına 90 bin lira kaptıran M.G. (42), 100 bin lira daha yatırırken bu esnada sıra bekleyen bir kişinin uyarısıyla kısa sürede gelen polisler tarafından engellendi. Kredi çektiğini belirten M.G, dolandırıldığını anlayınca banka görevlilerinden yaptığı işlemin hemen iptal edilmesini talep etmesine rağmen para karşı tarafın hesabına geçtiği için işlem yapılamadığı öğrenildi.

VATANDAŞ FARK ETTİ

Olay, önceki gün saat 19.00 sıralarında Marmaris Orgeneral Mustafa Muğlalı Caddesi üzerindeki ATM'lerin önünde meydana geldi. ATM önünde sıra bekleyen bir kişi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak para çeken bir kişinin dolandırıldığından şüphelendiğini söyleyerek yardım istedi. Bu sırada Kordon Caddesi'nde devriye görevinde bulunan motosikletli yunus polisleri 20 saniyede ATM'nin önüne geldi. İhbarda bulunan kişi polisleri yönlendirerek makinenin başında para yatırmaya çalışan kişiyi gösterdi. Polis, ATM önüne gelerek para yatırmaya çalışan kişiyi işlemlerini durdurmasını ve geri çekilmesi konusunda uyardı. İşlemi durdurarak para çekme makinesinin önünden uzaklaşan kişi ile yapılan görüşmede kişinin ilçede marangozluk yapan M.G. olduğu belirlendi.

4 KEZ HAVALE YAPMIŞ

Yapılan incelemede M.G'nin telefon ile dolandırıldığı saptandı. M.G'nin 25 dakika içinde özel bir bankanın ATM'sinden sırasıyla 49 bin lira, 9 bin lira, 30 bin lira ve en son 2 bin lira olmak üzere 4 defa havale işlemi yapıp toplamda 90 bin lirayı telefonla görüştüğü kişinin verdiği hesaba havale yaptığı belirlendi. M.G, cebinde bulunan 100 bin lirayı da yine bu hesaba havale yapacağı sırada polis tarafından engellendi.

TÜM PARAYI KREDİYLE ÇEKMİŞ

POLİSLERLE konuşmasının ardından dolandırıldığını anlayan M.G, ATM'nin köşesine oturarak isyan etti. M.G, "Bir kişi arayıp başsavcı olduğunu kimliğimin terör örgütlerinin eline geçtiğini, 200 bin lira çıkarmam gerektiğini söyledi. Yatırdığım paranın hepsi krediydi" dedi. M.G, özel bankayı arayıp yatırılan paranın durdurulmasını talep etti. Ancak, para karşı tarafın hesabına geçtiği için iptal işleminin gerçekleştirilemeyeceği belirtildi. Ekip otosuyla İlçe Asayiş Büro Amirliği'ne götürülen M.G, kendisini dolandıran kişi ve kişilerden şikayetçi oldu.