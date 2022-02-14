Muğla kıyıları göçmen kaynıyor

Marmaris açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edilmesi üzerine bölgeye gönderilen Sahil Güvenlik botu tarafından 8 düzensiz göçmen ile birlikte bir göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Fethiye açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu yelkenli teknenin motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi alındı. Sahil Güvenlik Botu tarafından yelkenli tekne içerisindeki 29 düzensiz göçmen kurtarılırken, 1 düzensiz göçmen kaçakçısı yakalandı.

Dalaman ilçesi açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 19 düzensiz göçmen, Marmaris açıklarında lastik bot içinde Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 11 düzensiz göçmen ve yine Marmaris açıklarında can salı içinde Türk Karasularına geri itilen 24 olmak üzere toplam 54 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İZMİR'DE 96 GÖÇMEN KURTARILDI

İZMİR'in Dikili ve Seferihisar ilçesi açıklarında ise, denizde mahsur kalan 96 göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.



Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 11 Şubat saat 07.50'de Dikili ilçesi açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini aldı. Bölgeye hareket eden ekipler, lastik bot arızası nedeniyle denizde mahsur kalan 28 göçmeni kurtararak kıyıya çıkarttı.

12 Şubat saat 11.35'te ise Seferihisar ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği ve denizde mahsur kaldığı öğrenilen 39 göçmen, Dikili ilçesi açıklarında ise saat 22.15'te 29 göçmen kurtarıldı. 96 göçmen, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi