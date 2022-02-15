Bodrum’da sokak köpeği dehşeti! Kurtulmak için denize atladılar ama...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 50'ye yakın koyun telef oldu. Saldırıdan kaçmak için denize atlayan koyunlar ise bir süre sonra ölü olarak sahile vurdu. 10 koyunun ise halen kayıp olduğu bildirildi.





Yalıkavak Küdür Yarımadası'nda Cafer Acar isimli vatandaşa ait koyunlar, otladıkları sırada sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Saldırı esnasında bazı koyunlar, köpeklerden kaçmak için denize atladı, bazıları da uçurumlardan aşağı düştü. Bölgeye giden sürü sahibi Cafer Acar, koyunları ve kuzularını kanlar içinde yerlerde görünce büyük şok yaşadı. Denize atlayan hayvanlardan 10 tanesi, Erdemil mevkiinde kıyıya vurdu.





Saldırıda toplamda 50 koyununun telef olduğu, 10 koyunun ise halen kayıp olduğu bildirildi. Saldırıdan yaralı kurtulan koyunların tedavisi sürüyor. İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri bölgeye giderek inceleme yaptı.