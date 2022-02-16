Hamile eşini kayalıktan iten Aysal’a ağır müebbet

Muğla Fethiye'nin Kelebekler Vadisi'nde, 3 yıl önce kayalıklardan düşerek yaşamını yitiren 7 aylık hamile eşi 32 yaşındaki Semra Aysal'ı, 400 bin liralık ferdi kaza sigortası ücretini alabilmek için iterek öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Hakan Aysal, yargılandığı Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'nce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Karar duruşmasında tutuklu sanık Hakan Aysal, son söz olarak "Beratimi istiyorum. Böyle bir suçu kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararının ardından Semra Aysal'ın ağabeyi Nayim Yolcu, "Adalet bugün son sözünü söyledi ve suçluya müebbet cezası verdi. Kardeşimin, eşi tarafından para için tasarlanarak öldürüldüğü zaten ortaya çıkmıştı. Acımız dinmeyecek ama bu kararla içimize su serpildi. Suçlu cezasını buldu" dedi. ■ MURAT YALÇIN