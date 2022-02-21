Marmaris’te yangınlar sonrası büyük tehlike! Deniz tabanını balçık tabakası kaplıyor

'11 BİN NUMUNE ALINDI, 388 SAYFA RAPOR HAZIRLANDI'

Yaklaşık 6 ay önce yazışma ve görüş alışverişiyle başlattıkları projeye 'Köprüden Önce Son Çıkış' adını verdiklerini ifade eden Kutengin, şöyle konuştu:



"2011'den bu yana körfezde defalarca inceleme ve araştırmalar yaptırdık, 11 bin numune laboratuvarlarda incelendi. 388 sayfalık rapor hazırlanarak Marmaris, Muğla ve bakanlıklara gönderildi. Ne yazık ki ne Marmaris ne Muğla ne de bakanlıklardan bir sonuç alamadık. Bu dört etaptan oluşacak inceleme sonucunda hazırlayacağım raporları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'na göndereceğiz. Farklı dış etkenler nedeniyle Marmaris de deniz kirlilik tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Ama son yangın felaketinin ardından ortaya çıkan erozyon tehdidi, denizdeki tahribatı kat kat arttırdı. Önlem alınmaz, çözüm bulunmazsa önce doğa sonra turizm zarar görür. Dolayısıyla geleceğimiz de risk etmiş oluruz. Çünkü köprüden önce son çıkıştayız."