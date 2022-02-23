Haberler Muğla Marmaris'te sağanak yağış aralıklarla devam ediyor

Marmaris'te sağanak yağış aralıklarla devam ediyor

Dün Marmaris'te ektili olan ve yer yer su baskınlarına sebep olan sağanak yağış aralıklı olarak bugün de devam edecek. İçmeler ve Siteler Mahallelerinde Yağmur suları ile yollara dökülen toprak ve kaya parçaları trafiği ve ulaşımı kısa süreli olarak etkiledi.