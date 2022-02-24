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Haberler Muğla Datça'da korkunç son! Alevlerin arasında can verdi

Datça'da korkunç son! Alevlerin arasında can verdi

Datça'da kullanılmayan bir minibüs alevlere teslim oldu. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdüç Polis ekipleri yaptığı incelemede minibüste yaşayan Adem Demir'in (55) alevlerin arasında kaldığı ve yanarak hayatını kaybettiği belirlendi.

İHA

24.02.2022, 11:28 Güncelleme Tarihi: 24.02.2022, 11:28

Datça’da korkunç son! Alevlerin arasında can verdi

Muğla'nın Datça ilçesinde kullanılmayan bir minibüs içerisinde yaşayan 55 yaşındaki adam, minibüste çıkan yangında alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti.



Olay, Burgaz mevkiinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar minibüsten alevler çıktığını fark etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede minibüste yaşayan Adem Demir'in (55) alevlerin arasında kaldığı ve yanarak hayatını kaybettiği belirlendi. Demir'in cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.