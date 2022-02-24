Ülkü Ocakları’ndan İYİ Parti’ye sert tepki

İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, Ülkücü Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun ölümünün yedinci yılında, Çakıroğlu'nun fotoğrafını paylaşarak üzerine, "Ruhun şad olsun yiğit Fırat'ım" notunu düşmüştü. Ülkü Ocakları Muğla İl Başkanı Burak Demirel de Ergun'un bu paylaşımına sert sözlerle tepki gösterdi. Demirel yaptığı açıklamada, "İP'in Muğla ayağı Ülkücü Şehidimiz Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun resimlerini gerek kurumsal gerek şahsi hesaplardan paylaşma gafletine düşmüşler. Şehidin kıymetini davasına sadakatle bağlı olanlar bilir. Necis ağzınızla aymazlık yapmayın. Sizin bu yaptığınıza çakallarla sürüye dalıp, sabah çobanla ağlamak denir" dedi. ■ FERDİ YAVUZ

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