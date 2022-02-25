Fizyoterapistin acı sonu

MUĞLA'NIN Milas ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan otomobil park halindeki TIR'ın dorsesine çarptı. Kazada araç sürücüsü Cem Acıelma (35) olay yerinde feci şekilde can verdi. Kaza, dün öğle saatlerinde Milas-Bafa karayolunda meydana geldi.

Milas'ta İzmir istikametine seyir halindeki Cem Acıelma idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halindeki dorseye arkadan çarptı.

Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan incelemelerde Can Acıelma'nın, araç içerisinde sıkışarak yaşamını yitirdiği belirlendi. Milas Belediyespor Kulübü'nde fizyoterapist olarak görev yaptığı öğrenilen evli ve 1 çocuk babası Acıelma'nın ölümü üzüntü yarattı. ■ ADEM ÜLKER