94 yaşında kalçasını kırdı 24 saat sonra ayağa kalktı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan 94 yaşındaki Süheyla Atasoy önceki gün evinin banyosunda düşerek kalçasını kırdı. Yakınları tarafından ambulans ile Marmaris Devlet Hastanesi'ne getirilen yaşlı kadının yapılan tetkiklerinin sonucunda kalça kemiğinin kırıldığı anlaşıldı. Marmaris Devlet Hastanesi'nde görev yapan Ortopedi Uzmanı Op. Dr. Oktay Hüsamettin Ak, yaşlı kadını kazanın ertesi günü sabah ameliyat ederek kalçasına protez taktı. Ameliyatın ardından Atasoy, 24 saat sonra ayağa kalkıp yürüdü. Ameliyattan sonraki gün servise çıkarılan Süheyla Atasoy, kendisini tedavi eden sağlık personeline teşekkür etti.

■ FERDİ YAVUZ