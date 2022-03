Gelinlikli protesto

Muğla Bodrum'da bitirilemeyen Kızılağaç - Yalıçiftlik yolu ilginç bir protestoya sahne oldu. Bugüne kadar onlarca kazanın meydana geldiği, CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin sorumlu olduğu yolun tamamlanamamasına isyan eden ve yolda mahsur kalan nişanlı bir genç, Bodrum'dan aldığı gelinlik ve diğer düğün eşyalarını inşaat çukuruna koyarak tepkisini dile getirdi.

BAŞKA YOL YOK!

Yaşadıklarını "Bir Bodrum Masalı" olarak adlandıran köylülerden Plastik Sanatlar Atölyesi sahibi Tayfun Ali Kartal yol çalışmasının 2021 Haziran ayında başladığını anlattı. Kartal, "Abartmıyoruz, hiçbir önlem ve uyarı işareti olmadan yürütülen bu çalışmadan dolayı can ve mal güvenliğimiz tehlikede. Her gün bu yolu kullanmak zorundayız. Çünkü başka bir yolumuz yok" dedi.

Çalışmalar başladığından bu yana sayısız kazanın meydana geldiğini söyleyen Kartal, "Can kaybı hariç, aklınıza gelebilecek her zararı yaşadık, yaşamaya devam ediyoruz. Bir can kaybetmeye hiç niyetimiz yok" diye konuştu.

Yol çalışmasının Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın imzaladığı ortak protokolle başladığını hatırlatan Kartal, "Önceki firma ile sözleşme feshedilmiş, yeni firma ile anlaşılmış. Yeni firma yetkilisi köye gelerek, asfaltlama işinin Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde olduğunu söyledi. Artık bundan kurtulmak istiyoruz" dedi. ■ ADEM ÜLKER