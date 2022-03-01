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Haberler Muğla Muğla'da 100 kadın çiftçiye 1040 hayvan dağıtıldı

Muğla'da 100 kadın çiftçiye 1040 hayvan dağıtıldı

Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğünce, Dalaman ilçesinde 100 kadın çiftçiye 1040 küçükbaş hayvan desteğinde bulunuldu.

AA

01.03.2022, 17:32

Muğla’da 100 kadın çiftçiye 1040 hayvan dağıtıldı

"Kadın Dayanışmasıyla Koyun Yetiştiriciliği Projesi" dolayısıyla Dalaman Belediyesi Kültür Merkezi'nde küçükbaş hayvan dağıtım töreni düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, törende, projenin 2 yıl süreceğini ifade etti.

Projenin ilk etabının Dalaman'da tamamlandığını belirten Saylak, "İlk etapta 270 çiftçimize 2 bin 740 küçükbaş hayvan dağıttık." dedi.

Saylak, desteklerin devam edeceğini, amaçlarının kırsaldaki kadınların üretmeye devam etmesini sağlamak olduğunu dile getirdi.

Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş ise "Kadın girişimcilerimizle üreteceğiz, birlikte kazanacağız. Kadınlara her zaman destek vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Çiftçi Gülizar Koyuncu, daha önce hayvancılık yaptığını ve ekonomik nedenler bırakmak zorunda kaldığını söyledi.

Projeyle yeniden hayvancılığa başladığını anlatan Koyuncu, bu imkanı sağlayanlara teşekkür etti.

Törende 100 kadın çiftçiye 1040 küçükbaş hayvan dağıtıldı.

Proje kapsamında il genelinde bin kadın çiftçiye 10 bin koyun ve 400 koç dağıtımı yapılacağı bildirildi.