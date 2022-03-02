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Haberler Muğla Bodrum ve Marmaris'i sağanak vurdu

Bodrum ve Marmaris'i sağanak vurdu

Muğla'nın Bodrum ve Marmaris ilçelerinde sağanak, yaşamı olumsuz etkiliyor.

AA

02.03.2022, 17:45

Bodrum ve Marmaris’i sağanak vurdu

Bodrum'da aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle Konacık, Bitez, Yahşi, Yalıkavak mahallelerindeki bazı ana yol güzergahlarında su birikintileri oluştu.

Karayolları ekipleri, Bodrum-Turgutreis kara yolunda devriye çalışması yaptı, yolda tıkanıklık yaşanan bölgeleri temizledi. Sürücülerin tedbirli seyrettiği kara yolunda zaman zaman yoğunluk oluştu.

Marmaris'te de sağanakla derelerden gelen yağmur suları denizin rengini değiştirdi. Derelerdeki çamurlu suyun döküldüğü bölgelerde deniz kahverengiye dönüştü. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.