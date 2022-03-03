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Haberler Muğla Denize sintine atığı boşaltan tekneye ceza

Denize sintine atığı boşaltan tekneye ceza

3.3.2022

Denize sintine atığı boşaltan tekneye ceza
MUĞLA'NIN Datça ilçesinde denize sintine atığını boşaltan tekne sahibine yasal işlem uygulandı. Edinilen bilgiye göre, önceki gün öğle saatlerinde Datça Sahil Güvenlik Komutanlığı'na yapılan bir ihbar üzerine ekipler harekete geçti. Datça Kumluk Plajı ve çevresinde denize sintine atığı boşaltıldığının bildirilmesi üzerine yapılan çalışmalar sonucu denize sintine atığını boşaltan bir tekne tespit edildi. Datça Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından tekne sahibine yasal işlem uygulandı. ■ FERDİ YAVUZ